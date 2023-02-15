Жители Новосибирска остались недовольны новым терминалом Толмачево

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Новый терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске пока работает не в полную силу.

Жители и гости Новосибирска выражают недовольство по поводу работы нового терминала С в аэропорту Толмачево.

Новый терминал в аэропорту Толмачево, который с большой помпой открылся в начале февраля, пока не оправдал ожидания жителей и гостей сибирской столицы и нередко вызывает негативные эмоции. Пассажирам приходится тратить время, стоя в очереди за багажом, поскольку работает всего одна багажная лента. Об этом пишет издание «Аргументы и факты. Новосибирск».

Проектная пропускная возможность терминала С составляет 7,7 млн. пассажиров в год. Ожидалось, что уже с момента открытия через него ежечасно смогут проходить более 1800 пассажиров. Но пока он явно не справляется со своей задачей. Судя, по отзывам, которые горожане и гости города оставляют на «Флампе», они недовольны тем, что и после открытия в аэропорту продолжаются строительные работы, а из трех багажных лент работает только одна. Также пассажиры жалуются, что работникам аэропорта просто нет до них дела. А ведь по словам председателя Совета директоров холдинга «НОВАПОРТ» Романа Троценко, Толмачево по объёму трансферных пассажиров – крупнейший аэропорт России.

Напомним, пассажирский терминал (сектор С), построенный по самым современным канонам, открылся в торжественной обстановке 9 февраля. По этому случаю даже телемост с президентом РФ Владимиром Путиным организовали, который подчеркнул важность этого события для гражданской авиации.

Строительство терминала длилось 2,5 года и обошлось казне в 20 млрд. рублей.