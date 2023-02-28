Андрей Травников заявил о стабилизации цен на стройматериалы в Новосибирской области

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Цены на стройматериалы удалось полностью стабилизировать, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Спустя год после роста цен на строительные материалы в Новосибирской области удалось добиться их стабильных значений. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в прямом эфире спецвыпуска программы «Вести Новосибирск».

По словам губернатора, поставщики стройматериалов начали заявлять о сокращении поставок и пересмотре условий договоров уже в обед 24 февраля 2022 года, «когда еще никаких оснований для роста не было».

За год ситуацию с интенсивным ростом цен стабилизировали с помощью прокуратуры, министерства промышленности и антимонопольной службы. Цены стали стабильными уже во второй половине 2022 года, и к 2023 году уже не было дальнейших предпосылок для их роста.

Рост цен и сложности с контрактами по поставкам оборудования мешали строить объекты, которые были запланированы и внесены в бюджет. Сейчас этот процесс стал более предсказуемым, тем более что большая часть стройматериалов производится в Новосибирской области. Так, местные компании делают не только кирпичи, цемент, строительные панели и смеси, но а фасады для «Сибирь-Арены» и купол нового терминала Толмачёво.

Напомним, в начале 2022 года пресс-служба регионального правительства сообщала, что за год планируется построить 73 социальных объекта.