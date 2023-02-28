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Боец «Вагнера» Роман Дорохов из Новосибирской области погиб в ходе СВО

Фото Боец «Вагнера» Роман Дорохов из Новосибирской области погиб в ходе СВО
Фото Боец «Вагнера» Роман Дорохов из Новосибирской области погиб в ходе СВО

Фото: администрация Купинского района НСО

В Новосибирской области попрощались с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер».

Член ЧВК «Вагнер» Роман Дорохов из Купино Новосибирской области погиб в ходе выполнения задач спецоперации. Об этом сообщили в администрации Купинского района.

Дорохов окончил школы №148 в Купино, затем поступил в НВВКУ. Службу закончил в городе Борзя Забайкальского края. Работал машинистом электровоза. Вступил в ряды добровольцев ЧВК «Вагнер» в ноябре прошлого года, погиб 7 февраля.

«Встав на защиту мирного населения от жестокости и несправедливости украинских националистов, он показал настоящий пример отваги и стойкости. Гибель Романа — это общая утрата и общая боль. Выражаем слова соболезнования его родным и близким», — сообщили в администрации района.

Прощание с Романом Дороховым прошло сегодня, 28 февраля, в Купино.

Напомним, ранее мобилизованный участник СВО из Новосибирской области вернулся из плена на Украине.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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