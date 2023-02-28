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Мобилизованный участник СВО из Новосибирской области вернулся из плена на Украине

Фото Мобилизованный участник СВО из Новосибирской области вернулся из плена на Украине
Фото Мобилизованный участник СВО из Новосибирской области вернулся из плена на Украине

Фото: картина А.Ю. Дроздова "Порт Мариуполь взят". 2022 г. холст/масло.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева рассказала о мобилизованном, которому удалось вернуться из плена на Украине.

Это первый случай на территории Новосибирской области. К омбудсмену обратилась сестра мобилизованного С. и рассказала о том, что её брат М. пропал. Мужчина был мобилизован в конце сентября, прошёл военную подготовку и был отправлен в зону СВО.

«С 10.11.2022 гражданин М. перестал выходить на связь, 29.11.2022 его сослуживцы сообщили, что гражданин М. попал в плен», – говорится в сообщении уполномоченного по правам человека.

У Нины Шалабаевой сестра мобилизованного просила вернуть брата домой. Омбудсмен из Новосибирска обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой. Правозащитники вышли на министерство обороны России.

«По поступившей информации, в результате переговоров между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. В результате обмена военнопленными житель Новосибирской области гражданин М. был возвращён из плена»,

– сообщает аппарат по защите прав человека.

Как удалось выяснить корреспонденту Сиб.фм, это не первый военнослужащий из Новосибирской области, который попал в плен за время СВО. Однако М. – это первый, кому из пленных удалось вернуться домой. Ранее было известно о возвращении томских солдат.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева пытается помочь пройти врачебно-военную комиссию объявленному в розыск мобилизованному из Венгеровского района.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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