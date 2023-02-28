Мобилизованный участник СВО из Новосибирской области вернулся из плена на Украине

Фото: картина А.Ю. Дроздова "Порт Мариуполь взят". 2022 г. холст/масло.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева рассказала о мобилизованном, которому удалось вернуться из плена на Украине.

Это первый случай на территории Новосибирской области. К омбудсмену обратилась сестра мобилизованного С. и рассказала о том, что её брат М. пропал. Мужчина был мобилизован в конце сентября, прошёл военную подготовку и был отправлен в зону СВО.

«С 10.11.2022 гражданин М. перестал выходить на связь, 29.11.2022 его сослуживцы сообщили, что гражданин М. попал в плен», – говорится в сообщении уполномоченного по правам человека.

У Нины Шалабаевой сестра мобилизованного просила вернуть брата домой. Омбудсмен из Новосибирска обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой. Правозащитники вышли на министерство обороны России.

«По поступившей информации, в результате переговоров между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными. В результате обмена военнопленными житель Новосибирской области гражданин М. был возвращён из плена»,

– сообщает аппарат по защите прав человека.

Как удалось выяснить корреспонденту Сиб.фм, это не первый военнослужащий из Новосибирской области, который попал в плен за время СВО. Однако М. – это первый, кому из пленных удалось вернуться домой. Ранее было известно о возвращении томских солдат.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева пытается помочь пройти врачебно-военную комиссию объявленному в розыск мобилизованному из Венгеровского района.