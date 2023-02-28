Двое неизвестных украли из аптеки в Новосибирске лекарства на 11 тысяч рублей

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

Полиция Новосибирска объявила в розыск двух аптечных воров.

В Первомайском районе Новосибирска двое неизвестных ограбили аптеку. По предварительным данным, сумма ущерба составляет 11 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Кража из аптеки произошла 18 февраля 2023 года. Двое мужчин вошли в помещение, некоторое время рассматривали товары на аптечном стенде, а затем забрали их с собой и вышли.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража"», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В региональном МВД просят сообщить о личностях и местонахождении граждан, снятых камерой наблюдения, по телефонам 232-18-31 и 8-913-253-90-94.

Ранее Сиб.фм сообщал, что четыре жителя Новосибирска дистанционно украли 20 тонн продуктов и алкоголя. По версии следствия, подозреваемые смогли внедриться в онлайн-площадку, которую торговая сеть использовала для грузоперевозок. Затем сибиряки перенаправили товары на склады в Новосибирск — изначально грузовики должны были направиться из Барнаула в Кемерово. Полиции удалось раскрыть замысел до того, как товары попали в руки к предполагаемым ворам.