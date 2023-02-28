Эксперт назвал товары, которые подорожают в России из-за новых санкций

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По словам аналитика Алексея Федорова, речь идет о грузовых авто, запчастях к ним, электронике и многом другом.

На фоне принятого Евросоюзом 25 февраля десятого пакета санкций и новых ограничений со стороны Запада на импорт товаров в Россию последние могут подорожать на 15%. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров. По его словам, речь идет о грузовых авто, запчастях к ним, электронике и многом другом.

«Логистика всех этих товаров из ЕС из-за рисков вторичных санкций для посредников станет дороже. На эту же величину — а это 10–15% от стоимости товара», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что раньше некоторые ограничения на поставки электроники и бытовой техники западные компании принимали «добровольно», и это не создавало рисков вторичных санкций для посредников за параллельный импорт в Россию.

«Теперь запрет на поставки действует в США на государственном уровне, а значит, риск вторичных санкций существенно повысился», — считает Федоров.

Согласно новым санкциям, теперь американские компании больше не будут поставлять в Россию смартфоны, посудомоечные машины, микроволновки, кофемашины, тостеры и многое другое.

Напомним, аналитик оценил идею о сокращении школьных каникул.