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Эксперт заявил, что стоимость домов в Новосибирске недооценена

Фото Эксперт заявил, что стоимость домов в Новосибирске недооценена
Фото Эксперт заявил, что стоимость домов в Новосибирске недооценена

Фото: Максим Николаев

В среднем житель Новосибирской области копит на свой дом чуть больше девяти лет.

Согласно ежегодному мониторингу портала «МИР КВАРТИР», средний срок накопления на индивидуальный дом по РФ с 2021 по 2022 годы изменился в пределах статистической погрешности, с 8,03 до 7,96 года. Об этом сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. По его словам, в десятке лидеров с наименьшим сроком накопления средств на покупку дома сразу три региона из Сибирского Федерального Округа. Первое месте сохранила Кемеровская область, житель Кузбасса может накопить на дом за 4 года. На 9 месте Красноярский край, на 10 Иркутская область.

«Рост цен на частные дома в Новосибирской области составил за год 23,7%, что выше, чем в остальных сегментах недвижимости. Срок накопления на дом увеличился в регионе незначительно всего на 3 месяца с 9 лет до 9,25 года. Если сравнивать доступность покупки дома и квартиры, то за 9 лет житель региона без ипотечного плеча может купить дом, 45 квадратных метров в новостройке Новосибирска или 53 квадрата на вторичном рынке», —

При этом Красноярский край поднялся в рейтинге сразу на 13 строчек за счет низкого роста цен на дома за год всего 5%, при росте в целом по РФ 19%. Житель Красноярского края может оплатить дом за 5,6 года, а Иркутской области за 6 лет. В 2017 году житель области мог накопить на дом за 13 лет, а в 2018 за 10 лет. При более доступном жилье.

Сегодня стоимость домов недооценена, заключил Сергей Николаев.

Напомним, в Новосибирской области ожидается снижение объёма строительных заделов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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