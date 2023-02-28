Глава Ленобласти Дрозденко отметил успехи IT-специалистов в условиях санкций

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По словам главы Ленобласти Александра Дрозденко, регион сохраняет лидерство по целому ряду направлений в сфере информационных технологий.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе стратегической сессии отметил успехи IT-специалистов в условиях санкций. По его словам, прошлый год был непростым, но регион сохраняет лидерство по целому ряду направлений в сфере информационных технологий, пишет Online47.

«В то же время любые санкции, любые ограничения, любые вызовы дают мощные импульсы для совершенствования и для развития, в том числе совершенствования государственного управления», — сказал Дрозденко.

Глава региона отметил, что в области ведется активная цифровизация разных сфер. Так, уже 90 социально значимых госуслуг переведены в электронный вид. В планах — приблизить число зарегистрированных на Госуслугах ленинградцев до 90%, добавил он.

«Мы не только не снизили темпы цифровизации в этих условиях, а, сохраняя темпы цифровизации, переходим на российские решения. У нас значительно сокращается доля западных вендоров, и, кстати, уже сегодня мы видим, что импортозамещение превратилось в процесс, а не в разговор, и в этом процессе участвуют все игроки в IT-отрасли», — объяснил губернатор.

Напомним, глава Новосибирской области рассказал о послании Президента РФ и внедрении его новых инициатив в регионе.