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"Из руин выходили люди": депутат из Новосибирска Антонов рассказал, почему умирали жители Мариуполя

Фото "Из руин выходили люди": депутат из Новосибирска Антонов рассказал, почему умирали жители Мариуполя
Фото "Из руин выходили люди": депутат из Новосибирска Антонов рассказал, почему умирали жители Мариуполя

Коллаж Сиб.фм: фото предоставлено Ростиславом Антоновым

Сиб.фм продолжает рассказывать о том, как прошёл год с начала спецоперации на Украине. Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов не понаслышке знает, как погибали люди в Мариуполе – происходило это не только из-за бомбёжки ВСУ, но из-за обморожения и нехватки лекарств.

24 февраля, к годовщине СВО, Сиб.фм выпустил большое интервью с членом горсовета Новосибирска Ростиславом Антоновым. Он подробно рассказывал, как получил первый нервный срыв и о собаках-людоедах.

Во время своей второй поездки в Мариуполь с марта по июнь прошлого года Антонову приходилось доставлять медикаменты в госпиталь и вывозить тех, кто находился в тяжелом состоянии из-за отсутствия лекарств после обстрелов.

«Мы собрали всё-всё: сердечные, противовоспалительные, противоаллергические и т.д. Для того, чтобы человек, который длительное время провёл в подвале, нашёл нужные лекарства. Такие аптечки мы раздавали медицинским центрам, — рассказал Сиб.фм Ростислав Антонов. – Одну из женщин в госпиталь я привёз в состоянии диабетической комы. Они её откачивали порядка 13 часов, ночь не спали, но, к сожалению, она погибла. Правда, она сама хотела умереть.... Когда её реанимировали, она начала приходить в себя, она стала на врачей ругаться, что они её возвращают. После этого ушла, но они сделали всё, что могли».

Фото

Подобных историй в минувшем году новосибирский депутат видел много. Полумиллионное население Мариуполя, считает Ростислав Антонов, прошло через настоящий ад после бомбежек киевского режима.

«Ты приезжаешь – руины. Сами по себе они не страшны, но когда из руин начинают выходить люди, в обносках, в обрывках, с распухшими лицами, больные, в состоянии нервного истощения, нервного срыва – люди там буквально находились на грани разума. Они все были в состоянии шока: у них мир схлопнулся до их двора, до их подвала. Мы к ним приходили как инопланетяне», — вспоминает Ростислав.

Новосибирский депутат рассказал и историю о том, как вывозил женщину на операцию в Новоазовск: у пациентки осколок торчал из шеи – и так она прожила несколько дней.

«Женщина около 40 лет, двое маленьких детей, мать с диабетом. Сначала я привёз её в Новоазовск, потом ей делали операцию в Донецке. Её сначала всем двором провожали как в последний путь, а потом также всем двором встречали, как будто первый космонавт на Луну прилетел. И она была очень напугана: когда повезли её, она на каждом блокпосту не знала куда прятаться»,

– продолжает депутат.

Также народный избранник поделился наблюдением, что люди выживали в тех многоэтажках, где объединялись и появлялся старший – оттуда и миссионеры чаще забирали в госпиталь пострадавших.

В конце февраля Ростислав Антонов вновь улетел в зону СВО с гуманитарной миссией – на этот раз он работает в Донецке. В дальнейшем редакция опубликует дополнительные эпизоды, рассказанные новосибирским депутатом.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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