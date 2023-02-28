Квартиру с казино и турецкой баней выставили на продажу в Новосибирске за 70 миллионов

Фото: N1.ru

В Новосибирске продают квартиру с казино и хаммамом за 70 миллионов рублей.

На сайте N1 опубликовали объявление о продаже двухэтажной квартиры с четырьмя лоджиями, казино и турецкой баней хаммамом в в ЖК «Александровский сад» в Новосибирске.

Площадь квартиры составляет 385 квадратных метров. Все окна в шести комнатах панорамные, из них открывается вид на Железнодорожный район Новосибирска. Территория возле дома закрыта и охраняется.

Двухуровневая квартира находится на 11 этаже дома. В ней предусмотрены гостиная, кухня-столовая, спальня, гардеробная, ванная комната, а также сауна, хаммам, спортивный зал, кабинет и домашнее казино. Дополнительный обзор обеспечивают 4 лоджии.

Интерьер выполнен в классическом стиле, многие элементы декора сочетают цвета оттенков золота и серебра, а основные материалы отделки — натуральные камень и дерево.

Как сообщает автор объявления, ЖК построен в 2009 году.

За схожую сумму, 77 миллионов рублей, в Новосибирске выставили на продажу особняк с футбольным полем в 20 минутах езды от площади Калинина.