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общество

На ремонт дороги «Новосибирск — Каменка» выделили больше 300 млн рублей

Фото На ремонт дороги «Новосибирск — Каменка» выделили больше 300 млн рублей
Фото На ремонт дороги «Новосибирск — Каменка» выделили больше 300 млн рублей

Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области ищут подрядчика для ремонта дороги за 339 млн рублей.

Территориальное управление автомобильных дорог региона ищет подрядчика для ремонта трассы «Новосибирск — Каменка». Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе ТУАД. Начальная стоимость контракта — 339,6 млн рублей. Работы планируют выполнить в текущем году.

«Проектом предусмотрена замена грунта земляного полотна на пучинистых участках, восстановление конструкции дорожной одежды с устройством слоев из асфальтобетона и обеспечением поверхностного водоотвода. Также будет произведен ремонт водоотводных сооружений – лотков, водопропускных труб, обновлено инженерное обустройство – дорожные знаки, барьерное ограждение, разметка, приведены в надлежащее состояние остановочные пункты общественного транспорта», — уточнили в управлении.

Проект разработало ООО «Новосибирскгипродорнии». Планируется ремонт 4,3 км дороги — от проспекта Дзержинского в районе строения 169 к1 до автобусной остановки «Каменка» (село Каменка) в районе дома по улице Заводская 19.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 10 марта.

Напомним, в Новосибирске жители массово жалуются на заваленные снегом дороги.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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