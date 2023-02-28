Названы продукты, которые полезно есть в Великий пост

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Диетолог Татьяна Круглова рекомендует в Великий пост употреблять продукты богатые кальцием.
Недостаток кальция в период Великого поста могут восполнить семечки, миндаль и кунжут. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала диетолог Наталья Круглова. Кроме того, специалист рекомендует есть шпинат, руколу, брюссельскую капусту и брокколи.
«Но их должно быть много в рационе — 50–70 граммов в день, орехов или семечек, а не чайная ложка в салате. Также кальций есть в темно-зеленых овощах: шпинат, рукола, брюссельская капуста, брокколи», — отметила диетолог.
Напомним, диетолог назвала ингредиенты для идеального салата.
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