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Названы продукты, которые полезно есть в Великий пост

Фото Названы продукты, которые полезно есть в Великий пост
Фото Названы продукты, которые полезно есть в Великий пост

Freepik, authors: udra

Диетолог Татьяна Круглова рекомендует в Великий пост употреблять продукты богатые кальцием.

Недостаток кальция в период Великого поста могут восполнить семечки, миндаль и кунжут. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала диетолог Наталья Круглова. Кроме того, специалист рекомендует есть шпинат, руколу, брюссельскую капусту и брокколи.

«Но их должно быть много в рационе — 50–70 граммов в день, орехов или семечек, а не чайная ложка в салате. Также кальций есть в темно-зеленых овощах: шпинат, рукола, брюссельская капуста, брокколи», — отметила диетолог.

Напомним, диетолог назвала ингредиенты для идеального салата.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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питание
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