Несчастный случай произошел в школе Читы

Freepik, authors: nemchinowa

Ученик читинской школы выпал из окна на перемене.

В Чите учащийся школы №30 на перемене во время игры с одноклассниками выпал из окна первого этажа. Ребенок был госпитализирован, пишет zabnews.

Как выяснилось, инцидент произошёл на перемене. В классе открыли окна, чтобы проветрить помещение, и в этот момент школьник выпал из окна.

«Комитетом образования проводится расследование инцидента. Будут опрошены очевидцы несчастного случая, запрошены дополнительные документы, включая заключения медицинской организации», – рассказали в пресс-службе комитета.

Пострадавшего мальчика доставили в Краевую детскую клиническую больницу. Медики оценивают его состояние, как удовлетворительное.

Напомним, школьника из Забайкалья возмутило, что он учится по субботам.