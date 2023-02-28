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общество

Несчастный случай произошел в школе Читы

Фото Несчастный случай произошел в школе Читы
Фото Несчастный случай произошел в школе Читы

Freepik, authors: nemchinowa

Ученик читинской школы выпал из окна на перемене.

В Чите учащийся школы №30 на перемене во время игры с одноклассниками выпал из окна первого этажа. Ребенок был госпитализирован, пишет zabnews.

Как выяснилось, инцидент произошёл на перемене. В классе открыли окна, чтобы проветрить помещение, и в этот момент школьник выпал из окна.

«Комитетом образования проводится расследование инцидента. Будут опрошены очевидцы несчастного случая, запрошены дополнительные документы, включая заключения медицинской организации», – рассказали в пресс-службе комитета.

Пострадавшего мальчика доставили в Краевую детскую клиническую больницу. Медики оценивают его состояние, как удовлетворительное.

Напомним, школьника из Забайкалья возмутило, что он учится по субботам.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

несчастный случай
школьники
госпитализация
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