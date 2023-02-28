Новый сигнал светофора появится в России с 1 марта 2023 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Новые сигналы светофора относятся абсолютно ко всем участникам дорожного движения: и к водителям, и к пешеходам.
С 1 марта текущего года на российских светофорах появится новый сигнал в виде стрелки с фигурой человечка — он означает, что за поворотом расположен пешеходный переход. Это будет отдельный блок, который устанавливается снизу от стандартного транспортного светофора. Цвет сигнала — белый. Секция будет работать в мигающем режиме или полностью выключена.
Также под светофором могут быть одновременно установлены две независимые секции: одна — со стрелкой налево, вторая — со стрелкой направо.
Пункт 13.1 ПДД требует, чтобы при повороте на перекрестке водитель уступил дорогу пешеходам (никакие дополнительные условия для этого не требуются). Новая дополнительная секция может быть включена или выключена, а может и вовсе отсутствовать — уступить дорогу пешеходу следует в любом случае.
Водитель в такой ситуации должен сбавить скорость и пропустить людей, которые переходят дорогу. В противном случае его просто оштрафуют, утверждает российский адвокат Яна Теплякова. Размер нового штрафа варьируется от 800 до 5000 рублей.
Новая секция светофора предназначена для дополнительного информирования, уверяют в ГИБДД. По сути, она должна облегчить жизнь водителей и сократить число наездов на пешеходов. Но произойдет ли это на практике, будет видно через несколько месяцев после изменения ПДД.
Установка дополнительных секций на светофоры, естественно, потребует серьезного финансирования и времени, чтобы они появились на всех дорожных перекрёстках России. Но в некоторых крупных городах такие секции уже установлены.
С 1 марта 2023 года вступает в силу Постановление Правительства РФ №1769, которое вводит обширные изменения в ПДД:
· дано определение средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, для которых установлено ограничение скорости 25 км/ч, запрет передвигаться по пешеходному переходу и ещё большой ряд требований;
· в ПДД добавили возможность предъявлять сотрудникам ГИБДД электронные документы на автомобиль;
· вводятся шесть новых дорожных знаков;
· обновились правила освидетельствования водителей на опьянение.
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