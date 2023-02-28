Новый сигнал светофора появится в России с 1 марта 2023 года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новые сигналы светофора относятся абсолютно ко всем участникам дорожного движения: и к водителям, и к пешеходам.

С 1 марта текущего года на российских светофорах появится новый сигнал в виде стрелки с фигурой человечка — он означает, что за поворотом расположен пешеходный переход. Это будет отдельный блок, который устанавливается снизу от стандартного транспортного светофора. Цвет сигнала — белый. Секция будет работать в мигающем режиме или полностью выключена.

Также под светофором могут быть одновременно установлены две независимые секции: одна — со стрелкой налево, вторая — со стрелкой направо.

Что изменится для водителей?

Пункт 13.1 ПДД требует, чтобы при повороте на перекрестке водитель уступил дорогу пешеходам (никакие дополнительные условия для этого не требуются). Новая дополнительная секция может быть включена или выключена, а может и вовсе отсутствовать — уступить дорогу пешеходу следует в любом случае.

Водитель в такой ситуации должен сбавить скорость и пропустить людей, которые переходят дорогу. В противном случае его просто оштрафуют, утверждает российский адвокат Яна Теплякова. Размер нового штрафа варьируется от 800 до 5000 рублей.

Благородная цель

Новая секция светофора предназначена для дополнительного информирования, уверяют в ГИБДД. По сути, она должна облегчить жизнь водителей и сократить число наездов на пешеходов. Но произойдет ли это на практике, будет видно через несколько месяцев после изменения ПДД.

Когда появятся новые секции на светофорах?

Установка дополнительных секций на светофоры, естественно, потребует серьезного финансирования и времени, чтобы они появились на всех дорожных перекрёстках России. Но в некоторых крупных городах такие секции уже установлены.

Другие мартовские нововведения

С 1 марта 2023 года вступает в силу Постановление Правительства РФ №1769, которое вводит обширные изменения в ПДД:

· дано определение средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, для которых установлено ограничение скорости 25 км/ч, запрет передвигаться по пешеходному переходу и ещё большой ряд требований;

· в ПДД добавили возможность предъявлять сотрудникам ГИБДД электронные документы на автомобиль;

· вводятся шесть новых дорожных знаков;

· обновились правила освидетельствования водителей на опьянение.

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