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Под Новосибирском семья попала в больницу из-за отравления угарным газом

Фото Под Новосибирском семья попала в больницу из-за отравления угарным газом
Фото Под Новосибирском семья попала в больницу из-за отравления угарным газом

Фото: ГУ МЧС НСО (иллюстративное)

В Новосибирской области семья из четырёх человек отравилась угарным газом.

Семья из четырёх человек попала в больницу с признаками отравления угарным газом. Инцидент произошёл 28 февраля в одном из частных домов села Яркуль-Матюшкино Усть-Таркского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Предположительно, из-за нарушения правил использования печи дом наполнился угарным газом. Госпитализированы дети 2017 и 2021 года рождения, их родители находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

В МЧС напомнили о правилах безопасности при отоплении жилья печью.

«Такие ситуации становятся возможными, когда хозяева дома, считая, что уголь и дрова полностью прогорели, закрывают заслонку дымохода для сохранения тепла. В итоге, оставшиеся тлеющие угольки при недостатке воздуха образуют угарный газ, который проникает в помещение через негерметичные участки печной конструкции. Угарный газ не имеет запаха и цвета, но быстро распространяется и очень токсичен», — рассказали специалисты.

Напомним, в Новосибирске дошло до суда дело няни, обвиняемой в гибели двух детей при пожаре.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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