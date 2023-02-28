Полиция Новосибирска разыскивает 35-летнего торговца наркотиками

УМВД по Новосибирской области

Новосибирская полиция просит местных жителей помочь в розыске мужчины, подозреваемого в торговле наркотическими веществами.

Правоохранительные органы Новосибирска разыскивают Элчина Габили Мамедова, который обвиняется в изготовлении и продаже запрещенных веществ. В настоящий момент он скрывается от следствия.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Мамедова, просят сообщить в полицию по телефонам: 8-383-48-21-102, 8-383-48-22-271. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Петербурга пыталась пронести в тюрьму метадон в упаковке для кетчупа