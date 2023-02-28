Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Полиция Новосибирска разыскивает 35-летнего торговца наркотиками

Фото Полиция Новосибирска разыскивает 35-летнего торговца наркотиками
Фото Полиция Новосибирска разыскивает 35-летнего торговца наркотиками

УМВД по Новосибирской области

Новосибирская полиция просит местных жителей помочь в розыске мужчины, подозреваемого в торговле наркотическими веществами.

Правоохранительные органы Новосибирска разыскивают Элчина Габили Мамедова, который обвиняется в изготовлении и продаже запрещенных веществ. В настоящий момент он скрывается от следствия.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Мамедова, просят сообщить в полицию по телефонам: 8-383-48-21-102, 8-383-48-22-271. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Петербурга пыталась пронести в тюрьму метадон в упаковке для кетчупа

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
наркотики
розыск
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12650
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
10921
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10561
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9341
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
7256
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6132
Выходившая из трамвая 12-летняя девочка попала под машину в Новосибирске
5884
Когда прощеное воскресенье в 2023 году: что обязательно нужно сделать верующим в этот день