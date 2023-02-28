Путин наградил посмертно школьника из НСО Дениса Губко за спасение друга

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Новосибирский школьник посмертно получил награду от президента.

Школьника Дениса Губко из Новосибирской области посмертно получил награду от президента России Владимира Путина за спасение друга. Об этом сообщается на сайте правовой информации. Родственникам школьника вручили медаль «За спасение погибавших».

17-летний Денис Губко бросился на помощь своего друга на озере в селе Каменка, когда тот ушёл под лёд. Сам школьник погиб, спасая тонувшего парня.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские подростки Данил Шибанов и Максим Кащеев получили награды за спасение мальчика из горящей квартиры в девятиэтажке Октябрьского района. Смелые и находчивые школьники получили благодарственные письма от начальника ГУ МЧС по Новосибирской области и мэрии. Кроме того, им подарили беспроводные колонки.

Напомним, ранее в Новосибирске загорелся корпус Высшего колледжа информатики НГУ.