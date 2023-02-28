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общество

Разрубившего голову собаке тюменца будут судить

Фото Разрубившего голову собаке тюменца будут судить
Фото Разрубившего голову собаке тюменца будут судить

Фото: из группы помощи бездомным животным «ЖиВи

40-летнему живодеру из Тюмени грозит до 3 лет тюрьмы за жестокое обращение с животными.

В суд Тюменской области передано дело 40-летнего мужчины, который разрубил голову собаке топором. Он обвиняется в жестоком обращении с животными, пишет МегаТюмень.

Напомним, что ужасающий инцидент произошел 14 января. В тот день местные жители услышали скулеж из мусорного бака. Один из прохожих нашел там мешок, в котором оказалась собака с ужасающей раной на голове, нанесенной топором.

Неравнодушные тюменцы спасли пса и передали в ветклинику. Четвероногому удалось спасти жизнь, однако он навсегда останется слепым.

В прокуратуре региона сообщили,что живодеру грозит до 3 лет тюрьмы.

Напомним, в Новосибирске 19-летний живодёр снял на видео убийство кошки.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

животные
наказание
собака
живодер
тюрьма
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