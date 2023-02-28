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Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды

Фото Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
Фото Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Трасса между Омском и Новосибирском перекрыта из-за неблагоприятных погодных условий.

Участок трассы Р-254 «Иртыш» между Омском и Новосибирской области временно перекрыли из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в ГУ МВД по Омской области. Органичения будут действовать до 6:00 утра 1 марта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска получили экстренное предупреждение от регионального управления МЧС о неблагоприятных погодных условиях. В смс-рассылке сообщается об усилении ветра в среду, 1 марта.

Порывы ветра в ночь на первый день весны будут достигать 23 метров в секунду. Днём скорость ветра составит до 20 метров в секунду. Также ожидаются гололёд, метель и мокрый снег.

Из-за сильного ветра увеличивается риск обрушения ненадёжных контструкций, уточнили в МЧС.

Ранее Сиб.фм писал о погоде в Международный женский день: по данным синоптиков, 8 марта в Новосибирске похолодает до -8 градусов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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