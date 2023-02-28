В мэрии Новосибирска оценили стоимость пятивагонных поездов метро в 900 миллионов рублей

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Мэрия Новосибирска оценила стоимость новых составов метро в 900 млн рублей.

Новые пятивагонные составы метро могут стоить от 700 до 900 миллионов рублей. Примерную стоимость подвижных составов сообщили в РБК Новосибирск со ссылкой на мэрию.

В городском муниципалитете могут только дать примерную оценку стоимости вагонов и состава в целом. Чтобы узнать точную сумму, необходимы переговоры с их производителем, компанией «Трансмашхолдинг».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже заявлял о необходимости обновлять подвижной состав метро и высказывался о планах приобрести десяти пятивагонных составов. Согласно текущим оценкам мэрии, их стоимость может обойтись в 7,2 — 8,1 миллиарда рублей.

Ранее новосибирский метрополитен уже подготовил все станции к переходу на пятивагонные составы и даже начинал их использовать в часы пик. Эксперимент продлился с августа по декабрь 2022 года и был признан удачным. Но чтобы его продолжить, метрополитену нужны новые вагоны.