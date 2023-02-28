В Новосибирске 13-летнюю девочку нашли в сугробе после травли в школе

Фото: предоставлены матерью пострадавшей, 2Гис, Денис Винокуров / Сиб.фм

В Новосибирске 13-летняя школьница стала жертвой травли старшеклассников и преподавателей.

История спасения 13-летней школьницы из Новосибирска кажется невероятной: девочка упала в сугроб с высоты 8 этажа и выжила. Сейчас она находится в больнице с многочисленными травмами. Пока врачи бьются за здоровье школьницы, ее мать – Наталья (имя изменено) — пытается добиться справедливости. Женщина считает, что дочь стала жертвой травли со стороны старшеклассников и педагогов. Сибирячка рассказала журналисту Сиб.фм свою версию случившегося.

Школьный буллинг

Со слов матери, её дочь Алина (имя изменено) до 7 класса была отличницей. Но со временем стала все чаще подвергаться критике со стороны руководства школа, преподавателя и старшеклассников.





Женщина отметила, что завуч не раз отчитывала девочку в холле перед учителями за опоздание, даже на минуту.

«Ставила её перед всеми учителями и говорила: ну что ты еще сегодня придумаешь?», — вспоминает мать.

Со слов Натальи, учитель ОБЖ нашел на страничке «ВКонтакте» фото девочки, где она выпускает пар изо рта. Этот снимок педагог показал руководству, после чего Алину поставили на внутришкольный учет.









«До этого ребенок нигде на учете не состоял. Чтобы на внутришкольный учет поставить ребенка, нужны веские основания, а не такие. Зачем взрослый мужик сидел на страничке 13-летней школьницы? Мне кажется, это ненормально», — говорит женщина.

Также Алина подверглась буллингу и со стороны учащихся.

По словам Натальи, её дочь отказала мальчику в отношениях, после чего парень настроил других против девочки.

«Она отказала в дружбе мальчику, он настроил других называть ее мусоркой, помойкой и другими унизительными словами», — рассказала Наталья.

Помимо этого, со слов матери, её дочь не единственная, кто подвергался травле, однако руководство школы не предпринимало мер.

«У меня такой информации нет. Если она у кого-то есть, то эти люди должны обратиться в Следственный комитет. Помимо этого, по данному случаю ведутся следственные действия», — опровергла претензии матери директор СОШ №102 Влада Курбатова.

Тест на склонность

В октябре 2022 года учеников проверяли на склонность к потенциально опасным поступкам. У Алины были выявлены предпосылки, но учреждение не предприняло никаких действий.

«Школьный психолог сказал: ну съездите и где-нибудь отдохните. На этом все», — вспоминает Наталья. После этого она отвела дочь в частную клинику к психологу, который 2 месяца занимался с подростком.





Директор СОШ №102 Курбатова отказалась комментировать результаты тестирования.

«У вас информация неверная», — заявила руководитель в беседе с Сиб.фм.

Роковой день

В среду, 8 февраля, Алина, как обычно, собиралась на учебу.

«Я сказала: Алиночка, собирайся в школу, а то опоздаешь. Снова от Григорьевой (завуч школы – прим.ред.) будут проблемы. Потом тишина леденящая», — делится Наталья.

Спустя несколько минут она обнаружила дочь под окнами дома на Экваторной и стала откапывать сугробы.





«Великое спасибо реаниматологу, что довез до больницы. Ему памятник нужно поставить, что все меры предпринял», — вспоминает сибирячка тот день.

Спустя 20 дней Алина продолжает находиться в детской больнице.

«Она лежит. У нее боли адские, она часто кричит», — добавила Наталья.

Сейчас мать пострадавшей девочки с юристом собираются подать в суд на школу. Они подозревают педагогов в подделке результата тестирования и возможном бездействии по отношению к обидчикам ребенка. Наталья считает, что директора и завуча следует, как минимум, уволить. Каким должен быть максимум, решит Следственный комитет, начавший проверку инцидента.







Как ранее писал Сиб.фм, в центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты.