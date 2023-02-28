В Новосибирске девушка пыталась покончить с собой в ванной

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Новосибирские спасатели спасли девушку, которая пыталась покончить с собой в ванной.

В понедельник, 27 февраля, спасателям МАСС поступил сигнал о попытке самоубийства на улице Дуси Ковальчук, где 21-летняя девушка заперлась в ванной и пыталась покончить с собой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спасателей, сотрудники приехали на место происшествия и вскрыли дверь в ванную комнату.

«Попытка суицида. Доступ в ванную обеспечен», — сообщили в ежедневной сводке.

Отмечается, что молодую девушку передали бригаде врачей скорой помощи.

Как ранее писал Сиб.фм, следователи СКР проверят семью покончившего с собой девятиклассника в Новосибирской области.