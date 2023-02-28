В Новосибирске количество осадков в январе в два раза превысило норму

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске за первый месяц 2023 года выпало значительное количество осадков.

Количество выпавших осадков в Новосибирске за январь текущего года превысило установленную норму в два раза. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в мэрии.

Сообщается, что почва промёрзла на 144 сантиметра текущей зимой — это больше среднего показателя на 20-30 сантиметров. При этом толщина льда превысила норму на 18 сантиметров.

В мэрии также отметили, что запас воды в Оби превысил норму на 125%.

Накануне Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области обильные паводки могут подтопить около 3400 домов в 12 населенных пунктах. С учетом оценки рисков губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил провести профилактические мероприятия и следить за графиком работы гидроузла в регионе. При необходимости его придется скорректировать. Предпаводковые мероприятия первой необходимости необходимо закончить до 1 марта, уточнили в правительстве региона.