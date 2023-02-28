Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске мужчину придавило металлическим рулоном на стройке

Фото В Новосибирске мужчину придавило металлическим рулоном на стройке
Фото В Новосибирске мужчину придавило металлическим рулоном на стройке

Фото: freepik

В Новосибирске металлический рулон придавил мужчину.

Днем, 27 февраля, новосибирским спасателям поступил вызов, что на улице Дукача мужчину придавило металлическим рулоном на стройке. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

По данным ведомства, металлический рулон находился на стропах крана и был сразу поднят машинистом после падения. 38-летнего пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу № 34.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске девушка пыталась покончить с собой в ванной.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12571
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
10853
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10501
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
9278
Самолёт из Новосибирска улетел в Таиланд спустя 20 часов задержки
7223
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами
6100
Выходившая из трамвая 12-летняя девочка попала под машину в Новосибирске
6059
Прощеное воскресенье 26 февраля 2023 года: значение, традиции, как правильно просить прощения