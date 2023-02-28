В Новосибирске мужчину придавило металлическим рулоном на стройке

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В Новосибирске металлический рулон придавил мужчину.

Днем, 27 февраля, новосибирским спасателям поступил вызов, что на улице Дукача мужчину придавило металлическим рулоном на стройке. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

По данным ведомства, металлический рулон находился на стропах крана и был сразу поднят машинистом после падения. 38-летнего пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу № 34.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске девушка пыталась покончить с собой в ванной.