В Новосибирске мужчину придавило металлическим рулоном на стройке

Фото: freepik
В Новосибирске металлический рулон придавил мужчину.
Днем, 27 февраля, новосибирским спасателям поступил вызов, что на улице Дукача мужчину придавило металлическим рулоном на стройке. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.
По данным ведомства, металлический рулон находился на стропах крана и был сразу поднят машинистом после падения. 38-летнего пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу № 34.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске девушка пыталась покончить с собой в ванной.
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