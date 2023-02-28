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В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП

Фото В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
Фото В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП

Фото: АСТ-54

Авария с участием трёх автомобилей произошла в Новосибирске.

В Новосибирске на улице Котовского столкнулись три автомобиля. Об этом вечером во вторник, 28 февраля, сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, в аварии участвовали Toyota MarkII, Volkswagen Golf и припаркованный у проезжей части полуприцеп. По словам очевидцев, водитель Toyota оказался зажат в салоне после столкновения. Вызволять пострадавшего пришлось прибывшим на место спасателям — сообщается, что мужчина в тяжёлом состоянии.

«Сотрудники МЧС России при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего из искорёженного транспортного средства и передали бригаде скорой помощи. Медики госпитализировали мужчину в городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Спасательная операция заняла порядка тридцати минут», — прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Также спасатели смыли топливо с проезжей части и отключили аккумулятор автомобиля, чтобы избежать возгорания.

Напомним, в Новосибирске вырос риск ДТП из-за потепления.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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