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общество

В Новосибирске вырос риск ДТП из-за потепления

Фото В Новосибирске вырос риск ДТП из-за потепления
Фото В Новосибирске вырос риск ДТП из-за потепления

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

На фоне значительного потепления в Новосибирске увеличился риск аварий на дорогах.

Риск аварий на дорогах Новосибирска увеличился с наступлением потепления с 1 марта. Об этом во время аппаратного совещания во вторник, 28 февраля, сообщил начальник департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко.

«С завтрашнего дня ожидается переход на плюсовую температуру. Безусловно, это определенные риски. Опять же, сход с крыш, гололедица, получение травм на тротуарах и придомовой территории. Опасность дорожно-транспортных происшествий, очень большой риск на дорогах», — отметил Куценко.

В мэрии напомнили, что на фоне весенних температур участится сход снега с крыш. Муниципальные власти обратились к управляющим компаниям с требованиям очистить кровли от наледи.

«Там, где невозможно очистить, должны быть ограничения — ленты, плакаты предупреждающие», — добавил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В конце февраля в Новосибирске резко повысилась среднесуточная температура и наступали первые оттепели: 20-22 февраля температура поднималась до +4 градусов, и по прогнозам, в начале марта она достигнет отметки +7.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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