В Новосибирске ограничили проезд по Советской и Немировича-Данченко из-за аварии

Фото: Pixabay.com
На нескольких участках дорог Новосибирска ввели ограничения из-за аварийного ремонта.
В Новосибирске ограничат движение автомобилей на улицах Советская и Немировича-Данченко. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-центремэрии.
С 28 февраля по 10 марта на 3 метра сузят проезжую часть в районе домов №13 и 15 на Советской. Также до по 13 марта сужается дорога у домов №106 и 108 на Немировича-Данченко.
Ограничения связаны с проведением аварийного ремонта на теплотрассах, уточнили в мэрии.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в администрации.
Ранее Сиб.фм сообщал, что с 1 по 8 марта движение ограничат в сторону Димитровского моста, c обеспечением объезда по улицам Ватутина, Станиславского и 1-й Шоссейной. Затем с 8 по 15 марта — в сторону улицы Станиславского, c обеспечением объезда по улице Станционной с разворотом по Станционной и Бетонному Переезду.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Напомним, МЧС в Новосибирске выпустило экстренное предупреждение на 1 марта.
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