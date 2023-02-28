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МЧС в Новосибирске выпустило экстренное предупреждение на 1 марта

Фото МЧС в Новосибирске выпустило экстренное предупреждение на 1 марта
Фото МЧС в Новосибирске выпустило экстренное предупреждение на 1 марта

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске в первый день весны ожидается сильный ветер.

Жители Новосибирска получили экстренное предупреждение от регионального управления МЧС о неблагоприятных погодных условиях. В смс-рассылке сообщается об усилении ветра в среду, 1 марта.

Порывы ветра в ночь на первый день весны будут достигать 23 метров в секунду. Днём скорость ветра составит до 20 метров в секунду. Также ожидаются гололёд, метель и мокрый снег.

Из-за сильного ветра увеличивается риск обрушения ненадёжных контструкций, уточнили в МЧС.

Ранее Сиб.фм писал о погоде в Международный женский день: по данным синоптиков, 8 марта в Новосибирске похолодает до -8 градусов.

Напомним, накануне был опубликован точный прогноз погоды на март 2023 года в Новосибирске. Месяц будет пасмурным и прохладным.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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