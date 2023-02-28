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В Новосибирске потеплеет до +5 градусов в начале марта

Фото В Новосибирске потеплеет до +5 градусов в начале марта
Фото В Новосибирске потеплеет до +5 градусов в начале марта

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске в первые дни весны ожидается значительное потепление.

Потепление до +5 градусов ожидается в Новосибирске в начале марта. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

При этом уже завтра, 28 февраля, будет заметно потепление — температура воздуха днём составит до -1...-3 градусов. Возможен гололёд и мокрый снег.

По данным синоптиков, в среду, 1 марта, воздух прогреется до +1...+3 градусов. Ожидается дождь и ветер скоростью до 14 метров в секунду. Уже на следующий день температура поднимется до +5 градусов, предполагают синоптики.

Тем временем, во вторник, 28 февраля, в Новосибирске объявлено экстренное предупреждение в связи с сильным ветром. Порывы будут достигать 23 метров в секунду. По данным синоптиков, в регионе в последний день зимы ожидается мокрый снег и гололедицы на дорогах.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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