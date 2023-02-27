В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за ветра 23 м/с

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жителей Новосибирской области предупредили о резком ухудшении погодных условий 28 февраля.

Во вторник, 28 февраля, в Новосибирске объявлено экстренное предупреждение в связи с сильным ветром. Порывы будут достигать 23 метров в секунду. Об этом сообщали в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, в регионе в последний день зимы ожидается мокрый снег и гололедицы на дорогах.

Жителей предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях. При необходимости граждане могут звонить по номеру 112.

Ранее Сиб.фм писал о погоде в Международный женский день: по данным синоптиков, 8 марта в Новосибирске похолодает до -8 градусов.

Напомним, накануне был опубликован точный прогноз погоды на март 2023 года в Новосибирске. Месяц будет пасмурным и прохладным.