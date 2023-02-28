В Новосибирске производители продают 750 граммов молока в литровых бутылках

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В новосибирских магазинах появляются бутылки молока, на которых вес указан в граммах.

Покупатели обратили внимание на указание количества молока в бутылке в граммах в Новосибирске. Как сообщает «BFM-Новосибирск», производители идут на такие меры, чтобы не злить покупателей повышением цен.

Как пишет издание, с прошлого года чаще всего значение на бутылках молока указывают в граммах и килограммах вместо литров, не меняя при этом цену. Из-за разницы в плотности молока и воды один килограмм первого продукта равен 970 миллилитрам. Журналисты нашли в магазинах молоко в литровых бутылках, где указан вес 900 или 700 граммов.

По словам экспертов, такие уловки не нарушают законодательство.

«‎Стоимость производства продукции подорожала, и предприятие может по той же цене предложить меньшее количество продукта, чтобы не спровоцировать недовольство покупателей повышением цен. Продавая молоко в килограммах, а не в литрах, производитель предлагает меньше продукта по той же цене»‎, — рассказала экономист Наталья Теренина.

Напомним, ранее экономист Клисторин из Новосибирска прокомментировал заявление Путина о повышении МРОТ.