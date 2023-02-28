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В Новосибирске третий суд блогера Гомзякова отложили из-за кассационной жалобы

Фото В Новосибирске третий суд блогера Гомзякова отложили из-за кассационной жалобы
Фото В Новосибирске третий суд блогера Гомзякова отложили из-за кассационной жалобы

Фото: Управления Судебного департамента Новосибирской области и из архива Сиб.фм

27 февраля в Ленинском районном суде Новосибирска в третий раз приступили к рассмотрению уголовного дела блогера Анатолия Гомзякова, которого обвиняют в убийстве подписчика Алексея Хребтова.

После очередного решения апелляционной инстанции об отправке уголовного дела Анатолия Гомзякова на пересмотр, оно вновь вернулось в Ленинский районный суд.

Бог любит троицу

Дело Анатолия Гомзякова рассматривают с весны 2022 года. На этот раз оно после апелляционной инстанции поступило судье Ксении Литвиновой. Коллегии присяжных вновь предстоит пережить апрельскую ночь 2020 года, когда, как полагают, следователи, Алексея Хретова выкинули с высоты его квартиры в микрорайоне «Европейский берег». Его смерть квалифицировалась по статье 105 УК РФ «Убийство».

Накануне роковой ночи тревэл-блогер Анатолий Гомзяков пришёл в гости к Алексею Хребтову. Новые знакомые изрядно выпили, а утром хозяина квартиры обнаружили мёртвым. Вскоре Гомзяков был арестован.

Фото В Новосибирске третий суд блогера Гомзякова отложили из-за кассационной жалобы 2

Родственники блогера трубили во все инстанции, что он невиновен. И первая инстанция это подтвердила: присяжные заседатели Гомзякова оправдали. В их лояльности к подсудимому прокуроры нашли нарушения, и апелляционная инстанция вновь отправила дело на пересмотр в Ленинский районный суд.

Вторая коллегия собралась на удивление быстро, и присяжные вновь признали Анатолия Гомзякова невиновным. Но апелляционная инстанция опять нашла нарушения — на этот раз в давлении защиты, поэтому дело направила на пересмотр. 27 февраля оно попало в руки судь Ксении Литвиновой.

Новые присяжные

27 февраля состоялось предварительное заседание в Ленинском районном суде. Однако оно опять не пошло: выяснилось, что защита Гомзякова подала жалобу в Восьмой кассационный суд.

«Решили дождаться решения кемеровского суда. Я думаю, что там – в силе оставят, и начнётся новое рассмотрение. Пока причина того, что отложили – организационная. Думаю, что 3 апреля начнём: нужно будет вызвать присяжных заседателей. Пока всё идёт по плану»,

– рассказал Сиб.фм адвокат потерпевшей стороны Андрей Жуков.

Таким образом, третий состав, который вновь должен определить судьбу Анатолия Гомзякова, может собраться уже 3 апреля, когда начнётся рассмотрение дела по существу. Станет ли он окончательным – пока остаётся загадкой. Как ранее писал Сиб.фм, дело могут рассматривать до бесконечности, до истечения срока давности.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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