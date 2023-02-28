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В Новосибирске уволили четырёх полицейских из-за взяток

Фото В Новосибирске уволили четырёх полицейских из-за взяток
Фото В Новосибирске уволили четырёх полицейских из-за взяток

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

После серии уголовных дел о взятках в правоохранительных органах Новосибирска уволили нескольких сотрудников.

В Новосибирске четверо сотрудников полиции уволены по итогам внутренних проверок из-за уголовных дел о взяточничестве. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Каждый из четырёх сотрудников уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, уточнили в ведомстве. Руководителей провинившихся полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что начальника ОБЭП отдела полиции «Центральный» Александра Умерова задержали 20 декабря. Полицейского подозревают в получении взятки, якобы он способствовал процветанию в районе игорных клубов.

22 декабря оперативника доставили в Центральный районный суд Новосибирска, где избрали меру пресечения.

Напомним, на пятерых полицейских из ОБЭП в Новосибирске завели еще 8 уголовных дел.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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