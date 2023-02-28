В Новосибирске вынужденно сел самолёт из Пекина

Фото: Сиб.фм

Самолёт китайской авиакомпании приземлился в Новосибирске.

Самолёт авиакомпании Hainan Airlines из Пекину вынужденно приземлился в Новосибирске. Борт летел в Санкт-Петербург, однако развернулся в районе Ханты-Мансийского АО, следует из данных сервиса Flightradar24.

Ранее Сиб.фм сообщал, что рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург задерживается. Информация об этом во вторник, 28 февраля, появилась в онлайн-табло аэропорта Толмачёво. Расчётное время вылета было изменено с 14:55 на 15:40. Самолёт авиакомпании S7 должен был направиться в аэропорт Пулково.

Задержка была связана с закрытием воздушного пространства в радиусе 200 км от Пулково из-за обнаружения неизвестного объекта в небе над Санкт-Петербургом. Спустя некоторое время перелёты возобновились, а рейс из Новосибрска вылетел в 16:07.