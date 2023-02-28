В Новосибирской области режим повышенной готовности из-за COVID-19 продлили до 30 апреля

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В Новосибирской области на 2 месяца продлили санитарно-эпидемиологические ограничения.

В Новосибирской области до 30 апреля 2023 года продлили дополнительные ограничительные меры, направленные на благополучия населения в условиях режима повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Уточняется, что данные ограничения предложил Роспотребнадзор Новосибирской области на заседании Правительства под председательством губернатора Андрея Травникова.

Как сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, на территории области продолжают регистрировать СОVID-19, поэтому продление ограничений способствует на благополучия населения.

Как ранее писал Сиб.фм, медики Новосибирска озвучили симптомы нового штамма COVID-19 «цербер».