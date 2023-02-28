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Власти Новосибирска начали подготовку к весеннему паводку

Фото Власти Новосибирска начали подготовку к весеннему паводку
Фото Власти Новосибирска начали подготовку к весеннему паводку

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске в связи с потеплением готовятся к подтоплениям.

В Новосибирске подготовили план подготовки к весеннему паводку. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил мэр Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, особое внимание муниципальные власти уделяют вывозу снега с участков, которые находятся в зоне подтопления. Всего в частном секторе и на территории многоквартирных домов есть 113 таких объектов. Кроме того, коммунальные службы занимаются вывозом снега с городских дорог, подверженных подтоплению. В Новосибирске насчитали 39 подобных участков.

«Необходимо проинформировать управляющие организации об ответственности за несвоевременный вывоз снега с дворовых территорий, находящихся в зоне риска подтопления, а также очистку крыш и козырьков. Собственникам жилых помещений напомнить о необходимости уборки снега со своих подоконников и балконов. Все крыши невозможно очистить за один день, поэтому обязательно нужно установить предупреждающие таблички и ограждающие ленты. За неисполнение соответствующих требований — привлекать к административной ответственности», — сообщил в ходе совещания Локоть.

Нарушений в районе подтопляемых территорий не выявлено, уточнил мэр. Из более чем 8 тысяч дворов многоквартирных домов 66% территорий приведены в порядок.

Напомним, 69 жителей Новосибирска получили травмы из-за гололёда.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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