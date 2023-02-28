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общество

Жительница Подмосковья стала мамой в 13 раз

Фото Жительница Подмосковья стала мамой в 13 раз
Фото Жительница Подмосковья стала мамой в 13 раз

Freepik, authors: Nattakorn Maneerat

В Люберцах 40-летняя женщина стала мамой в 13 раз.

В Люберцах медики Московского областного центра охраны материнства и детства приняли 13-е роды у 40-летней женщины, пишет RuNews24.ru.

Женщина поступила в медучреждение на 39-й неделе беременности, у нее диагностировали варикоз, многоводие и тахикардию. Оценив состояние будущей мамы, врачи приняли решение о естественных родах, но у женщины произошло выпадение петли пуповины.

Данная патология опасна для ребенка, поэтому роженице экстренно сделали кесарево сечение. На свет появился здоровый малыш. Сейчас мама и ребенок выписаны домой.

Как выяснилось, предыдущие 12 родов у женщины прошли также в Московском областном центре охраны материнства и детства. Всех детей она родила естественным путем.

Напомним, в Новосибирске умер новорождённый ребёнок в роддоме.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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