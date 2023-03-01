Новосибирский аффинажный завод планирует строить жилые дома в центре города

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В Новосибирске жилье, построенное силами заводчан НАЗа, может стать элитным.

АО «НАЗ» в Новосибирске собирается поменять место дислокации. Завод будет перенесен на новую территорию, поскольку пока располагается в здании, которое относится к памятникам архитектуры, что осложняет процесс модернизации производства. Об этом сообщает издание "РБК. Новосибирск".

На трех гектарах освободившейся площадки промышленной зоны предприятие планирует строить жилые дома, что вполне оправданно, поскольку участок расположен в центре города.

Вести строительство заводчане будут собственными силами, без привлечения посредников. Эксперты уже сегодня не исключают, что жилье, построенное НАЗом может стать одним из самых престижных в Новосибирске.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство высотки на месте «Универсама» в Новосибирске отложили на неопределённый срок.