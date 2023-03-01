Боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирска Евгений Дамм погиб в ходе СВО

Фото: «Чулымская газета»

В ходе спецоперации погиб житель Новосибирска, вступивший в ряды ЧВК.

Новосибирец Евгений Дамм, вступивший в ряды ЧВК «Вагнер», погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила «‎Чулымская газета»‎.

Евгений — уроженец Чулымского района. После девятого класса переехал жить в Новосибирска. После начала СВО стал членом ЧВК, погиб 8 февраля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ходе специальной военной операции погиб уроженец Новосибирской области Алексей Акатов. Дата смерти молодого человека — 11 февраля 2023 года. Его отец скончался, а мать живёт в Бердске, поэтому церемония прощания состоялась на бердском городском кладбище 1 марта.

Ранее Сиб.фм публиковал фотографии 29 погибших на СВО в феврале 2023 года. Это неполный список: точные достоверные данные о погибших невозможно уточнить во время проведения спецоперации.