Для борьбы с ВИЧ-инфекцией Новосибирская область получает от государства препараты на миллиард рублей

Фото: Сиб.фм
Новосибирская область в год получает препараты для больных ВИЧ на миллиард рублей
Новосибирская область раз в год от государства получает терапию для больных ВИЧ-инфекцией на один миллиард рублей. Об этом рассказал председатель правления НГОО «Гуманитарный проект» на пресс-конференции в РЦ "Остров" 1 марта.
"Это колоссальные деньги, это колоссальные ресурсы. Они очень нужны. Люди, которые принимаю терапию, перестают передавать ВИЧ-инфекцию", — отметил он.
Кроме этого, новосибирский Минздрав выделяет около 86 миллионов рублей на терапию. Об этом рассказал руководитель службы СПИД-центр в Новосибирске Дмитрий Капустин.
Как ранее писал Сиб.фм, В Новосибирской области на учете в СПИД-центре состоит 12500 женщин.
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