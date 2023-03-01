Дорогу до СКИФа под Новосибирском сдадут до конца 2023 года

Фото: правительство НСО

Власти Новосибирска отчитались о планах завершить строительство дороги до СКИФа в текущем году.

Строительство новой дороги к установке СКИФ в Кольцово планируют завершить до конца текущего года. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Трасса «Барышево — Орловка — Кольцово» имеет протяжённость один километр. Участок строят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Ранее губернатор Новосибирской области рассказывал о строительстве новой дороги к ЦКП «СКИФ». Андрей Травников отметил, что строительство дороги идёт по графику и она будет введена в те сроки, которые указаны в государственном контракте.

«Когда, в 2018 году, мы встречались с Николаем Красниковым (мэр Кольцово — прим. ред.), он мне обозначил две свои мечты: ввод легкоатлетического манежа и дороги. Манеж введён, ввода дороги осталось ждать недолго», − заключил Андрей Травников.

Напомним, ранее Новосибирский Институт катализа и Институт гидродинамики заключили контракты на строительство станции СКИФ за 1 млрд.