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общество

Дорогу до СКИФа под Новосибирском сдадут до конца 2023 года

Фото Дорогу до СКИФа под Новосибирском сдадут до конца 2023 года
Фото Дорогу до СКИФа под Новосибирском сдадут до конца 2023 года

Фото: правительство НСО

Власти Новосибирска отчитались о планах завершить строительство дороги до СКИФа в текущем году.

Строительство новой дороги к установке СКИФ в Кольцово планируют завершить до конца текущего года. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Трасса «Барышево — Орловка — Кольцово» имеет протяжённость один километр. Участок строят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Ранее губернатор Новосибирской области рассказывал о строительстве новой дороги к ЦКП «СКИФ». Андрей Травников отметил, что строительство дороги идёт по графику и она будет введена в те сроки, которые указаны в государственном контракте.

«Когда, в 2018 году, мы встречались с Николаем Красниковым (мэр Кольцово — прим. ред.), он мне обозначил две свои мечты: ввод легкоатлетического манежа и дороги. Манеж введён, ввода дороги осталось ждать недолго», − заключил Андрей Травников.

Напомним, ранее Новосибирский Институт катализа и Институт гидродинамики заключили контракты на строительство станции СКИФ за 1 млрд.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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