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общество

Эксперт объяснил, как беспилотник обошел систему защиты противовоздушной обороны

Фото Эксперт объяснил, как беспилотник обошел систему защиты противовоздушной обороны
Фото Эксперт объяснил, как беспилотник обошел систему защиты противовоздушной обороны

Freepik, authors: artursfoto

По словам эксперта Андрея Кошкина, упавший дрон около Коломны Московской области, обошел контролируемые российской техникой зоны.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин объяснил, как беспилотник обошел систему защиты противовоздушной обороны. По его мнению, упавший дрон около Коломны Московской области, обошел контролируемые российской техникой зоны, пишет Pravda.Ru.

«Во-первых, надо узнать маршрут движения беспилотника. Был ли он отправлен с территории, которую контролируют ВСУ? Я не исключаю, что БПЛА могли запустить диверсанты в России», — заявил эксперт.

Кошкин считает, что дроны ни в коем случае не должны долетать до Московской области.

«Давайте вместе работать, чтобы подобное не происходило», — настаивает он.

Напомним, военный летчик объяснил, можно ли защититься от украинских беспилотников.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

военные
защита
дрон
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