Военный летчик объяснил, можно ли защититься от украинских беспилотников

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По словам военного летчика Владимира Попова, полностью защититься от беспилотных самолётов-разведчиков практически невозможно.

Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов объяснил, можно ли защититься от украинских беспилотников. По его мнению, полностью защититься от беспилотных самолётов-разведчиков или ударных беспилотников практически невозможно,так как дроны боевиков ВСУ работают в различных диапазонах и с различными задачами, пишет Pravda.Ru.

«То есть это комплексная задача, которая решается по мере, во-первых, возникновения событий, во-вторых, с учётом нахождения в различных климатогеографических условиях, в условиях оперативно-тактической обстановки на то или ином рубеже», — пояснил Попов.

Как отмечает заслуженный летчик, важно учитывать различные подходы к обеспечению безопасности суверенного воздушного пространства в различные времена и года.

«Считаю, что даже поднимать этот вопрос о гарантированном заслоне беспилотникам на сегодняшний день практически невозможно. Но дело другое, что заниматься этими проблемными вопросами необходимо в той или иной степени и по мере использования соответствующих сил и средств», — подытожил он.

Напомним, в Новосибирске создадут беспилотник для доставки грузов весом до 100 кг.