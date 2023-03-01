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общество

Военный летчик объяснил, можно ли защититься от украинских беспилотников

Фото Военный летчик объяснил, можно ли защититься от украинских беспилотников
Фото Военный летчик объяснил, можно ли защититься от украинских беспилотников

Freepik, authors: mailfor

По словам военного летчика Владимира Попова, полностью защититься от беспилотных самолётов-разведчиков практически невозможно.

Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов объяснил, можно ли защититься от украинских беспилотников. По его мнению, полностью защититься от беспилотных самолётов-разведчиков или ударных беспилотников практически невозможно,так как дроны боевиков ВСУ работают в различных диапазонах и с различными задачами, пишет Pravda.Ru.

«То есть это комплексная задача, которая решается по мере, во-первых, возникновения событий, во-вторых, с учётом нахождения в различных климатогеографических условиях, в условиях оперативно-тактической обстановки на то или ином рубеже», — пояснил Попов.

Как отмечает заслуженный летчик, важно учитывать различные подходы к обеспечению безопасности суверенного воздушного пространства в различные времена и года.

«Считаю, что даже поднимать этот вопрос о гарантированном заслоне беспилотникам на сегодняшний день практически невозможно. Но дело другое, что заниматься этими проблемными вопросами необходимо в той или иной степени и по мере использования соответствующих сил и средств», — подытожил он.

Напомним, в Новосибирске создадут беспилотник для доставки грузов весом до 100 кг.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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военные
защита
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