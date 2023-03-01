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По мнению эксперта Игоря Никулина, ВСУ раньше уже использовали различные химические вещества в ходе боевых действий и на этот раз они могут применить психотропное вещество Би-Зет против российский солдат.

Бывший советник генсека ООН, бывший член комиссии ООН по разоружению, политико-общественный деятель Игорь Никулин предположил, что ВСУ начнут применять психотропные вещества против российских солдат. По его мнению, ВСУ раньше уже использовали различные химические вещества и на этот раз они могут применить психотропное вещество Би-Зет против российский солдат, пишет Pravda.Ru.

«У президента Джо Байдена постоянно потеря ориентации, может быть, на нём экспериментируют американские военные», — подметил эксперт.

Как отмечает Никулин, у солдат ВСУ уже была практики применения химических веществ в ходе боевых действий против наступающих частей, среди которых хлорпикрин и хлорциан.

Он добавил, что не исключено, что ВСУ подорвут объекты на своей территории и обвинят в этом российскую сторону.

Напомним, мобилизованный из Новосибирской области рассказал о перестрелке со снайпером ВСУ.