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общество

Эксперт предположил, что ВСУ начнут применять психотропные вещества против российских солдат

Фото Эксперт предположил, что ВСУ начнут применять психотропные вещества против российских солдат
Фото Эксперт предположил, что ВСУ начнут применять психотропные вещества против российских солдат

Freepik, authors: Marko Hanzekovic

По мнению эксперта Игоря Никулина, ВСУ раньше уже использовали различные химические вещества в ходе боевых действий и на этот раз они могут применить психотропное вещество Би-Зет против российский солдат.

Бывший советник генсека ООН, бывший член комиссии ООН по разоружению, политико-общественный деятель Игорь Никулин предположил, что ВСУ начнут применять психотропные вещества против российских солдат. По его мнению, ВСУ раньше уже использовали различные химические вещества и на этот раз они могут применить психотропное вещество Би-Зет против российский солдат, пишет Pravda.Ru.

«У президента Джо Байдена постоянно потеря ориентации, может быть, на нём экспериментируют американские военные», — подметил эксперт.

Как отмечает Никулин, у солдат ВСУ уже была практики применения химических веществ в ходе боевых действий против наступающих частей, среди которых хлорпикрин и хлорциан.

Он добавил, что не исключено, что ВСУ подорвут объекты на своей территории и обвинят в этом российскую сторону.

Напомним, мобилизованный из Новосибирской области рассказал о перестрелке со снайпером ВСУ.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

военные
химическое оружие
политик
эксперт
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