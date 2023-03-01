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общество

Кардиолог рассказала, как оказать первую помощь при внезапной остановке сердца

Фото Кардиолог рассказала, как оказать первую помощь при внезапной остановке сердца
Фото Кардиолог рассказала, как оказать первую помощь при внезапной остановке сердца

Freepik, authors: Kanizphoto

По словам кардиолога Натальи Минасян, помочь человеку при остановке сердца может непрямой массаж.

Если у человека внезапно остановилось сердце, нужно сразу же вызвать скорую помощь, а затем приступить к выполнению непрямого массажа сердца. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала кардиолог Наталья Минасян. По ее словам, в этот момент важно следить за пульсом реанимируемого.

«Пульс нужно проверять на шее или на руке. Само сердце можно и не услышать без специальных приборов. Проводить непрямой массаж сердца нужно до прибытия скорой или прекращать в том случае, если у человека появились признаки дыхания и сердцебиения», — объяснила кардиолог.

Минасян отметила, что удары в грудь, как способ запустить сердце, ВОЗ признал недействительным.

Напомним, сургутские кардиологи спасли жизнь 17-летней школьницы с редким пороком сердца.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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врач
кардиолог
массаж
сердце
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