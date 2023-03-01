Кардиолог рассказала, как оказать первую помощь при внезапной остановке сердца

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По словам кардиолога Натальи Минасян, помочь человеку при остановке сердца может непрямой массаж.

Если у человека внезапно остановилось сердце, нужно сразу же вызвать скорую помощь, а затем приступить к выполнению непрямого массажа сердца. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала кардиолог Наталья Минасян. По ее словам, в этот момент важно следить за пульсом реанимируемого.

«Пульс нужно проверять на шее или на руке. Само сердце можно и не услышать без специальных приборов. Проводить непрямой массаж сердца нужно до прибытия скорой или прекращать в том случае, если у человека появились признаки дыхания и сердцебиения», — объяснила кардиолог.

Минасян отметила, что удары в грудь, как способ запустить сердце, ВОЗ признал недействительным.

Напомним, сургутские кардиологи спасли жизнь 17-летней школьницы с редким пороком сердца.