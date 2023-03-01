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МЧС в Новосибирске выпустило экстренное предупреждение о порывах ветра до 25 м/с

Фото МЧС в Новосибирске выпустило экстренное предупреждение о порывах ветра до 25 м/с
Фото МЧС в Новосибирске выпустило экстренное предупреждение о порывах ветра до 25 м/с

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске в ближайшие дни ожидается усиление ветра.

В Новосибирске в ближайшие два дня ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду. Такое предупреждение опубликовано на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, днем 2 марта, а также ночью 3 марта возможны осадки в виде мокрого снега. Днём ожидается дождь, местами метели и гололёд. В среднем скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду. На дорогах могут образоваться снежные заносы, предупредили в МЧС.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП», — добавили в ведомстве.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске ожидается значительное похолодание в первый месяц весны.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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