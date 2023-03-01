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Молочные компании в Новосибирске стали указывать килограммы вместо литров на упаковке

Фото Молочные компании в Новосибирске стали указывать килограммы вместо литров на упаковке
Фото Молочные компании в Новосибирске стали указывать килограммы вместо литров на упаковке

Фото: BFM-Новосибирск

В Новосибирске молоко начали продавать в килограммах, а не в литрах.

В магазинах Новосибирска литровые бутылки молока заменяются килограммовыми. Так производители уменьшают объём, не вызывая злости у потребителя: многие не замечают разницы и по привычке считают, что в одной упаковке один литр молока. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

В одном литре молока 1300 грамм. Соответственно, указывать массу вместо объёма — это способ продавать меньшее количество продукта по той же цене. Так производитель маскирует подорожание продукции, не вызывая недовольства потребителей. При этом не нарушается закон «О защите прав потребителей», так как на упаковке содержится достоверная информация, отмечает экономист Наталья Теренина.

Зачастую на упаковках указан даже не килограмм продукции, а 900 или 750 граммов.

Корреспондент BFM-Новосибирск нашел в магазине молоко только от одного производителя, который указал и массу, и объём.

По данным Новосибирскстата, в январе 2023 года средняя цена за 1 литр пастеризованного питьевого молока жирностью 2,5-3,2% составляет 76,06 рубля.

Ранее экономист Клисторин из Новосибирска прокомментировал заявление Путина о повышении МРОТ.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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