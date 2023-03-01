Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске первый день весны, как и обещали синоптики, выдался теплым, ветренным, снежным и слякотным.

Горожане тонут в серой каше, а автомобили простаивают в 8-бальных пробках. Дворникам и дорожникам весенняя оттепель также добавила хлопот.

Соцсети пестрят жалобами на заблокированные снегом или талыми водами дороги в спальных районах. Но кое-где уже появились лужи. Не обходится из без ЧП, свойственных этому времени года.

Синоптики обещают новосибирцам пасмурный и прохладный март с дневными оттепелями. Ожидается, что уже в начале месяца пройдут первые дожди, которые очистят улицы от мокрого снега.







Напомним, ранее были опубликованы 10 фотографий жителей Новосибирской области, погибших в зоне ведения спецоперации на Украине.