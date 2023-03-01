Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц

Фото Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц
Фото Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске первый день весны, как и обещали синоптики, выдался теплым, ветренным, снежным и слякотным.

Горожане тонут в серой каше, а автомобили простаивают в 8-бальных пробках. Дворникам и дорожникам весенняя оттепель также добавила хлопот.

Соцсети пестрят жалобами на заблокированные снегом или талыми водами дороги в спальных районах. Но кое-где уже появились лужи. Не обходится из без ЧП, свойственных этому времени года.

Синоптики обещают новосибирцам пасмурный и прохладный март с дневными оттепелями. Ожидается, что уже в начале месяца пройдут первые дожди, которые очистят улицы от мокрого снега.

Фото Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц 2

Фото Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц 3

Фото Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц 4

Фото Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц 5

Фото Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц 6

Фото Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц 7

Фото Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц 8

Фото Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц 9

Фото Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц 10

Фото Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц 11

Фото Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц 12

Фото Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц 13

Фото Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц 14

Фото Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц 15

Фото Новосибирск в первый день весны засыпало снегом: 15 фото сгородских улиц 16

Напомним, ранее были опубликованы 10 фотографий жителей Новосибирской области, погибших в зоне ведения спецоперации на Украине.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
1

Теги

Новосибирская область
погода
город
весна
улица
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19665
Поздравления с первым днем весны: новые открытки и картинки с 1 марта 2023 года
13040
В Новосибирске полиция прокомментировала массовые задержания подростков в «Галерее»
11230
Новосибирский Институт физики полупроводников попал под санкции Канады
10864
В Новосибирске МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 23 м/с
10831
В Новосибирске на Котовского водителя зажало в машине после массового ДТП
7948
Трассу Омск — Новосибирск перекрыли из-за непогоды
7402
В новосибирском дельфинарии акул накормили «морскими» блинами