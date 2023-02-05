Опубликованы 10 фото погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области

Фото из паблика "Новосибирск скорбит"

Опубликованы фото 10 участников специальной военной операции из Новосибирской области, которые погибли при выполнении воинского долга.

В воскресенье, 5 февраля, в Новосибирской области простятся с двумя погибшими в зоне СВО военнослужащими. 24-летнего Николая Селиверстова похоронят в Новосибирском районе. Романа Томилова проводят в последний путь в Куйбышевском районе. В память о героях Сиб.фм подготовил подборку фотографий участников СВО, о гибели которых стало известно в январе-феврале 2023 года.

Снимки мобилизованных бойцов публикуются в сообществе "Новосибирск скорбит" в "ВК", а также на сайтах районных администраций.

Николай Селиверстов — родом из поселка Восход. Ему было 24 года.

Уроженец Куйбышевсокго района Роман Томилов окончил НГПУ по направлению "математика и информатика". В 2019 году был призван в ряды вооруженных сил.

26 сентября Томилов был призван в рамках частичной мобилизации. 25 января сибиряк скончался в зоне СВО.

4 февраля в Сузунском районе Новосибирской области похоронили погибшего в ходе спецоперации Сергея Блинов. Герой скончался, защищая товарища.

Прощание с бойцом состоялось в районном Доме культуры. На траурной церемонии присутствовали родственники Сергея Блинова, а также и.о. главы Сузунского района Александр Осипов, военный комиссар Сузунского района, депутаты.

Также 4 февраля в Северном районе Новосибирской области прошло прощание с погибшим в ходе спецоперации Андреем Зениным.

Военнослужащему было 32 года, он погиб в результате смертельного ранения 24 января.

В зоне проведения спецоперации погибли 39-летний Андрей Степанов и 41-летний Сергей Видяшкин. Оба были жителями Бердска и служили в ВС РФ по контракту.

При обстреле больницы в Новоайдаре ЛНР погиб раненый участник спецоперации из Новосибирска Евгений Исаев. У героя осталась жена и 8-летний сын.

В ходе выполнения задач СВО погиб военнослужащий из Каргатского района Новосибирской области Александр Филимонов. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в районной администрации. Сибиряк погиб при исполнении служебного долга, выполняя боевые задачи на территории ДНР, ЛНР и Украины.

Военнослужащий из Новосибирской области Андрей Сыздыков погиб в ходе спецоперации 1 января 2023 года. Андрей погиб при выполнении воинского долга в зоне проведения Специальной военной операции. Его жизнь оборвалась в первый день нового 2023 года. До своих 23-х лет Андрей не дожил всего два месяца.

Денис Цеценко. Мобилизован в сентябре 2022 года, погиб 11 декабря. Посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее были опубликованы 20 фото погибших в ходе СВО уроженцев Новосибирской области.