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Мобилизованный выпускник НГПУ Роман Томилов погиб в зоне СВО

Фото Мобилизованный выпускник НГПУ Роман Томилов погиб в зоне СВО
Фото Мобилизованный выпускник НГПУ Роман Томилов погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Куйбышевского района Новосибирской области Роман Томилов погиб в ходе спецоперации.

В Новосибирской области 5 февраля пройдут похороны военнослужащего Романа Томилова, который погиб в зоне СВО при выполнении воинского долга.

Уроженец Куйбышевсокго района окончил НГПУ по направлению "математика и информатика". В 2019 году был призван в ряды вооруженных сил.

26 сентября Томилов был призван в рамках частичной мобилизации. 25 января сибиряк скончался в зоне СВО.

Земляки и родственники погибшего героя говорят о нем как о добром и отзывчивом человеке. Он пользовался уважением среди однокурсников, занимался спортом.

"Любил свою семью, трепетно относился к сестре, был опорой для родителей", — сообщается в паблике "Новосибирск скорбит" в ВК.

Прощание с Романом пройдет 5 февраля с 11.00 до 14.00 в Верх-Ичинской СОШ.

Также 4 февраля стало известно о гибели в ходе спецоперации мобилизованного из Сузунского района Сергея Блинова. Он скончался, спасая раненного товарища.

Напомним, ранее были опубликованы 20 фото мобилизованных из Новосибирской области, которые погибли в ходе СВО.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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